Називатися універсал буде Arteon Shooting Brake.

Шпигуни сфотографували Volkswagen Arteon в кузові універсал, причому практично без камуфляжу. Новинка під назвою Arteon Shooting Brake може дебютувати вже в 2020 році.

Зовні цей “Фольксваген” здається готовим до виробництва. Для серійного варіанта в ньому не вистачає деталей. Трохи вводять в оману форма задніх вікон, однак якщо придивитися, то справжня форма універсала все-таки проявляється. Окрім того, стрічкою заклеєні задні ліхтарі.

Foto: Motor1.

На додаток до стандартної моделі, уніеверсал Arteon буде випускатись у версії R, у якого під капотом встановлять або VR6 з турбонаддувом потужністю 404 кінських сил, або 2,0-літровий з турбіною на 325 к.с.

Нагадаємо, що VW Atlas оновився, але не подорожчав.