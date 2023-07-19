В Италии продают деревянную избушку на колесах, построенную из Volkswagen Beetle 1970 года.

Деревянный домик, сделанный из классического Volkswagen Beetle. Пробег необычного автодома составляет 73 000 км.

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Необычную машину задумывали как передвижное шале для промоутерских мер. За самодельный автодом под названием Holzhaus, оборудованный спальной зоной и мини-кухней, создатели собираются выручить от 20 000 до 30 000 евро. Однако сейчас в ходе торгов по кастомному Beetle предлагают всего 5800 евро.

В салоне Holzhaus расположен диван, обеденный стол, мини-кухня с газовой плитой, а также полноценные окна с занавесками и ставнями. Вместо традиционного руля в машине установлено деревянное колесо, а селектор переключения передач заменяет перевернутая ножка стола. Кроме того, интерьер самоходной избушки украшен несколькими картинами и часами с кукушкой.

В движение кастомный Beetle приводит штатный 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 47 лошадиных сил. С момента производства необычный "Жук" прошел 73 200 км. Необычную машину, построенную для участия в промоутерских мероприятиях в качестве передвижной билетной кассы или бара, оценивают минимум в 20 000 евро.