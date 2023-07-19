В Італії продають дерев'яну хатинку на колесах, побудовану із Volkswagen Beetle 1970 року.

Дерев'яна хатинка, зроблена з класичного Volkswagen Beetle. Пробіг незвичайного автобудинку складає 73 000 кілометрів.

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Незвичайну машину задумували як пересувний шале для промоутерських заходів. За саморобний автобудинок під назвою Holzhaus, обладнаний спальною зоною та міні-кухнею, творці збираються виручити від 20 000 до 30 000 євро. Однак зараз у ході торгів за кастомним Beetle пропонують лише 5800 євро.

У салоні Holzhaus розташований диван, обідній стіл, міні-кухня з газовою плитою, а також повноцінні вікна із фіранками та віконницями. Замість традиційного керма у машині встановлено дерев'яне колесо, а селектор перемикання передач замінює перевернута ніжка столу. Крім того, інтер'єр самохідної хатинки прикрашений кількома картинами та годинниками з зозулею.

У рух кастомний Beetle наводить штатний 1,6-літровий бензиновий двигун потужністю 47 кінських сил. З моменту виробництва незвичайний "Жук" пройшов 73 200 кілометрів. Незвичайну машину, побудовану для участі у промоутерських заходах як пересувну квиткову касу або бар, оцінюють мінімум у 20 000 євро.