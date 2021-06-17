Немецкий автогигант Volkswagen взял на себя обязательство изготавливать и поставлять электромобили серии ID с нулевым выбросом углерода.

Такой подход является частью стратегии автопроизводителя, которая опирается на экологически чистый железнодорожный транспорт (в Германии) и на использование океанских судов-перевозчиков, работающих на сжиженном природном газе (при экспорте).

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VW перевозит автомобили ID.4 из Цвиккау по железной дороге в порт Эмден, который предназначен для отправки автомобилей компании на экспорт. VW Group стремится до конца этого года осуществлять перевозку своих авто по Германии с помощью государственного железнодорожного оператора Deutsche Bahn (DB), который использует “зеленую электроэнергию”.

То же самое касается деталей и материалов. Как сообщалось ранее, жизненный цикл ID.4 соответствует новой стратегии, поскольку аккумуляторные модули и системы для ID.4 уже доставляются на заводы в Брауншвейг и Цвиккау по железной дороге.

Под “зеленой” электроэнергией VW подразумевает энергию, вырабатываемую ветряными электростанциями и гидроэлектростанциями.