Німецький автогігант Volkswagen взяв на себе зобов’язання виготовляти і постачати електромобілі серії ID з нульовим викидом вуглецю.

Такий підхід є частиною стратегії автовиробника, яка спирається на екологічно чистий залізничний транспорт (в Німеччині) і на використання океанських суден-перевізників, що працюють на зрідженому природному газі (при експорті).

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VW перевозить автомобілі ID.4 з Цвікау залізницею в порт Емден, який призначений для відправки автомобілів компанії на експорт. VW Group прагне до кінця цього року здійснювати перевезення своїх авто по Німеччині за допомогою державного залізничного оператора Deutsche Bahn (DB), що використовує “зелену електроенергію”.

Те ж саме стосується деталей і матеріалів, як повідомлялося раніше, життєвий цикл ID.4 відповідає новій стратегії, оскільки акумуляторні модулі та системи для ID.4 вже доставляються на заводи в Брауншвейг і Цвіккау залізницею.

Під “зеленою” електроенергією VW має на увазі енергію, що виробляється вітряними електростанціями та гідроелектростанціями.