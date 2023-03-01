Компания Volkswagen больше не будет использовать хромированные элементы. Еще и, экологически чистых материалов в салонах автомобилей немецкой марки отныне станет больше.

Volkswagen объявил, что прибег к такому шагу, поскольку производство хромированных деталей наносит слишком много «вреда окружающей среде». Весь хром компания заменит редкой краской с аналогичным эффектом, но изготовленной на базе «экологически чистого» сырья биологического происхождения.

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Ткань для обивки сидений, которую Volkswagen называет пряжей Seaqual, на 10% состоит из морского мусора. Наполнитель кресел сделан на основе оболочки кофейных зерен. Некоторые участки обивки потолка и напольные покрытия изготовлены из переработанного полиэстера, а изоляционный слой коврового покрытия сделан из пластика других сортов.

Все эти решения сокращают выбросы углекислого газа более чем на 30 процентов по сравнению с обычными материалами, используемыми в автомобильной промышленности.