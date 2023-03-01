Компанія Volkswagen більше не використовуватиме хромовані елементи. Ще й надто, екологічно чистих матеріалів у салонах автомобілів німецької марки відтепер стане більше.

Volkswagen оголосив, що вдався до такого кроку, оскільки виробництво хромованих деталей завдає занадто багато «шкоди навколишньому середовищу». Весь хром компанія замінить рідкою фарбою з аналогічним ефектом, але виготовленою на базі «екологічно чистої» сировини біологічного походження.

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Тканина для оббивки сидінь, яку Volkswagen називає пряжею Seaqual, на 10% складається з морського сміття. Наповнювач крісел зроблений на основі оболонки кавових зерен. Деякі ділянки оббивки стелі та покриття для підлоги виготовлені з переробленого поліестеру, а ізоляційний шар килимового покриття зроблений з пластику інших сортів.

Всі ці рішення разом скорочують викиди вуглекислого газу більш ніж на 30 відсотків порівняно зі звичайними матеріалами, що використовуються в автомобільній промисловості.