Грузовой Volkswagen Caddy получил двигатель от Audi RS3 с увеличенной до 736 л. мощностью. Фургону доработали ходовую, а его салон украсили карбоном и алькантарой.

В Великобритании создали нестандартный фургон Volkswagen Caddy RS V. Это настоящий волк в овечьей шкуре, ведь автомобиль способен бросить вызов сверхмощным суперкарам. Об этом сообщает сайт Carscoops.

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Тюнинг Volkswagen Caddy получился очень серьезным. Фургон 2016 года, преимущественно использующий службы доставки, скрестили со спортивным седаном Audi RS3.

У RS3 позаимствовали 2,5-литровый турбомотор, который полностью переработали. Новые инжекторы, электронный блок управления, турбина и выхлоп подняли мощность с 340 до 736 л. Конечно, при повседневной езде такая сила не требуется, поэтому есть возможность ограничить отдачу двигателя на 420, 522 или 626 л.

У Audi RS3 также позаимствовали 7-ступенчатую роботизированную КПП с двумя сцеплениями и систему полного привода. Кроме того, VW Caddy получил новые пружины подвески, адаптивные амортизаторы и увеличенный тормоз диаметром 390 мм спереди и 365 мм сзади.

От стандартного Volkswagen Caddy 2016 авто можно отличить по увеличенным передним воздухозаборникам, обвесу и спойлеру на крыше. Кроме того, фургон занижен и получил 19-дюймовые диски с низкопрофильными шинами Michelin Pilot Sport 4.

Салон Volkswagen Caddy украшен карбоном и алькантарой. Руль, рычаг КПП, виртуальная приборная панель также позаимствованы у Audi RS3.