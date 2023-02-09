Вантажний Volkswagen Caddy отримав двигун від Audi RS3 зі збільшеною до 736 к. с. потужністю. Фургону доробили ходову, а його салон оздобили карбоном та алькантарою.

У Великій Британії створили нестандартний фургон Volkswagen Caddy RS V. Це справжній вовк в овечій шкурі, адже авто здатне кинути виклик надпотужним суперкарам. Про це пише сайт Carscoops.

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Тюнінг Volkswagen Caddy вийшов дуже серйозним. Фургон 2016 року, який переважно використовують служби доставки, схрестили зі спортивним седаном Audi RS3.

У RS3 запозичили 2,5-літровий турбомотор, який повністю переробили. Нові інжектори, електронний блок управління, турбіна і вихлоп підняли потужність з 340 до 736 к. с. Звичайно, при повсякденній їзді така сила не потрібна, тому є можливість обмежити віддачу двигуна на 420, 522 чи 626 к. с.

У Audi RS3 також запозичили 7-ступінчасту роботизовану КПП із двома зчепленнями та систему повного приводу. Крім того, VW Caddy отримав нові пружини підвіски, адаптивні амортизатори та збільшені гальма діаметром 390 мм спереду та 365 мм ззаду.

Від стандартного Volkswagen Caddy 2016 авто можна відрізнити за збільшеними передніми повітрозабірниками, обвісом і спойлером на даху. Крім того, фургон занижений та отримав 19-дюймові диски з низькопрофільними шинами Michelin Pilot Sport 4.

Салон Volkswagen Caddy оздоблений карбоном та алькантарою. Кермо, важіль КПП, віртуальна панель приладів також запозичені у Audi RS3.