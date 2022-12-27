Volkswagen Golf Mk1 1979 года выпуска получил два двигателя. Один - на переднюю ось, другой - на заднюю. Совокупная мощность составляет 536 л. и 800 Нм крутящего момента.

Нынешний владелец, Виллем Якобус, купил его в 2006 году с другом. С тех пор машина претерпела значительные изменения. Внешне это может выглядеть не так, но внутри этого VW прячутся два двигателя, и новое видео от Cars.co.za демонстрирует эту дикую конструкцию.

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В собственности Якобуса Volkswagen Golf не сразу получил два двигателя. Сначала он установил у него VR6 на переднюю ось, а затем продал машину племяннику. Затем племянник продал его обратно Якобусу, и тогда он решил поставить у него второй двигатель. Он построил крепеж двигателя и изготовил заднюю часть из стали, чтобы сделать ее максимально безопасной.

Позже были добавлены турбины, которые увеличили мощность автомобиля до 536 л.с. и 800 Ньютон-метров крутящего момента. Передний двигатель приводит в движение передние колеса, а задний – задние, и они работают независимо друг от друга, как и две коробки. Однако у автомобиля есть только один ключ, запирающий две кнопки запуска.

Volkswagen также имеет двойные циферблаты с двумя тахометрами, двумя датчиками температуры и двумя датчиками наддува. Одной из самых больших трудностей во время сборки было разобраться с коробкой передач, тягами переключения передач и сцеплениями.

Двухмоторное расположение создает много шума в салоне, кроме того выделяет гораздо больше тепла. Это исправляется опусканием окон. Дополнительный двигатель, вес и мощность заставили сделать еще одно важное обновление – улучшение тормозов.