Volkswagen Golf Mk1 1979 року випуску отримав два двигуни. Один - на передню вісь, інший - на задню. Сукупна потужність складає 536 к.с. та 800 Нм крутного моменту.

Нинішній власник, Віллем Якобус, купив його в 2006 році з другом. З тих пір машина зазнала значних змін. Зовні це може виглядати не так, але всередині цього VW ховаються два двигуни, і нове відео від Cars.co.za демонструє цю дику конструкцію.

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У власності Якобуса Volkswagen Golf не одразу отримав два двигуни. Спочатку він встановив в нього VR6 на передню вісь, а потім продав машину племіннику. Потім племінник продав його назад Якобусу, і тоді він вирішив поставити в нього другий двигун. Він зробив кріплення двигуна та виготовив задню частину зі сталі, щоб вона була максимально безпечною.

Пізніше було додано турбіни, які збільшили потужність автомобіля до 536 к.с. та 800 Ньютон-метрів крутного моменту. Передній двигун приводить в рух передні колеса, а задній — задні, і вони працюють незалежно один від одного, як і дві коробки передач. Однак у автомобіля є лише один ключ, який замикає дві кнопки запуску.

Цей Volkswagen також має подвійні циферблати, з двома тахометрами, двома датчиками температури та двома датчиками наддуву. Однією з найбільших труднощів під час збірки було розібратися з коробкою передач, тягами перемикання передач і зчепленнями.

Двомоторне розташування створює багато шуму в салоні, крім того виділяє набагато більше тепла. Це виправляється опусканням вікон. Додатковий двигун, вага та потужність змусили зробити ще одне важливе оновлення – покращити гальма.