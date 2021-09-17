Эксперты SRT узнавали, стоит ли брать "пятый" Golf в 2021 году.

Volkswagen Golf V (годы выпуска 2003-2009) был создан на платформе PQ35, которая также была использована и для следующего "Гольфа", нескольких Skoda, Seat и др.

Количество двигателей, которые сюда устанавливали, очень большое. И среди них было несколько неудачных.

Наименьший объем в 1,4-литровых бензиновых двигателях – они были как атмосферными, так и турбо, с распределенным или прямым впрыском. Наиболее надежным признан 1,6-литровый MPI на который легко устанавливается ГБО. 2,0-литровые бензиновые двигатели также были в двух исполнениях. 3,6 л VR6. Дизели – 1,9 и 2,0 литра – с насос-форсунками и системой Common Rail.

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Коробки также были разными-5-или 6-ступенчатые механические коробки и работы с двумя сцеплениями DSG.

Цены на Volkswagen Golf V стартуют от 4,5 до 8 тысяч долларов в зависимости от года выпуска, состояния и двигателя.

Больше о Volkswagen Golf V – в видео от SRT: