Експерти SRT дізнавались, чи варто брати "п'ятий" Golf у 2021 році.

Volkswagen Golf V (роки випуску 2003—2009) був створений на платформі PQ35, яка також була використана і для наступного "Гольфа", кількох Skoda, Seat тощо.

Кількість двигунів, які сюди встановлювали, дуже велика. І серед них було кілька невдалих.

Найменший об'єм у 1,4-літрових бензинових двигунах – вони були як атмосферними, так і турбо, з розподіленим чи прямим впорскуванням. Найбільш надійним визнано 1,6-літровий MPI, на який легко встановлюється ГБО. 2,0-літрові бензинові двигуни також були у двох виконаннях. 3,6 л VR6. Дизелі – 1,9 та 2,0 літри – з насос-форсунками та системою Common Rail.

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Коробки також були різними – 5- чи 6-ступеневі механічні коробки та роботи з двома зчепленнями DSG.

Ціни на Volkswagen Golf V стартують від 4,5 до 8 тисяч доларів в залежності від року випуску, стану та двигуна.

Більше про Volkswagen Golf V – у відео від SRT: