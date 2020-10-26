Пробіг автомобіля - менш ніж 1200 км, і він реальний.

На сайті британського аукціона Silverstone Auctions з'явилося оголошення про цікавий лот - ідеальний Volkswagen Golf 1980 року.

В описі лота вказано, що машиною ніхто не користувався в перші 19 років після її випуску. Власник просто купив її в якості запасного автомобіля, перегнав до Великобританії і поставив в гараж. Але основний автомобіль прослужив дуже довго, і за 15 років машина майже не їздила – виїжджала з гаражу хіба що для техогляду та діагностики.

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Після цього автомобіль продали британському колекціонеру, який теж не їздив на цьому "гольфі". В результаті за 40 років на одометрі з'явився показник всього 1200 км. Тож до 2020 року Volkswagen дійшов в ідеальному стані.

У "Гольфа" є пара ключів, праве кермо і чистий велюровий салон. У машини праве кермо, 1,5-літровий дизельний двигун потужністю 50 к.с., здатний розігнатися до 100 км / год за 19 секунд. Це один з найбільш повільних автомобілів свого класу, але зате і витрата у нього всього 6,5 літра на 100 км.

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Silverstone Auctions не повідомляє орієнтовну вартість лота.