В київській реставраційній майстерні Old Car Service завершили роботи з автомобілем "Жигулі" ВАЗ-21013 з пробігом 1000 км. Власне, робити з машиною щось особливе не довелося – незважаючи на 38-річний вік, "копійка" виявилася практично новою.

Для молодого покоління нагадаємо, що це ВАЗ-21013, тобто модель 21011 с двигуном від 2101 – об’ємом 1,2 літри. Автомобіль, випущений з конвеєру Волзького автозаводу у 1982 році, простояв в одному з гаражів у Київській області майже чотири десятки років. Цифра на його одометрі ледь перевищує 1000 км. Нові власники звернулися до реставраторів з проханням прибрати наслідки довгого простою і взагалі, усунути “вікові зміни”.

Майстри з роботи із ретроавтомобілями поміняли у “нуль тринадцятій” робочі рідини – оливи у двигуні, коробці передач, задньому мості і рульовому редукторі, гальмівну рідину в приводі гальм і зчеплення, а також антифриз.

При огляді знизу сервісменів засмутив вигляд глушника і резонатора – крізь заводську фарбу “банок” неначебто проступала іржа. Але при спробі демонтувати резонатор вся система раптом відокремилася від машини – зламалися труби і частково глушник. Весь вихлоп “з’їла” іржа, тому його довелося замінити. Цікаво, що при цьому корозії на кузові 38-річних “Жигулів” досі не помітно.

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Певно, недаремно у внутрішніх порожнинах помітні сліди задувки антикором, а у колісних арках першим власником дбайливо встановлено захисні вкладиші – у далеких 1980-х вони були не пластикові, а алюмінієві. А вихлопну систему вочевидь заразив їржою кислотний конденсат, характерний для коротких поїздок і бензину старих ГОСТів з великим вмістом сірки.

Ця машина, окрім іншого – живе свідчення того, якими виходили “Лади” з конвеєрів ВАЗу на початку 1980. Реставратори та просто прихильники класичних автомобілів читатимуть фото цієї “копійки”, як довідник: яким було сполучення кольорів оббивки, які ставили фари та привід склоочисників, чим фарбували колісні диски тощо. Одне слово, зазначений екземпляр гідний того, аби прикрасити собою колекцію кращих зразків автомобільної техніки.

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