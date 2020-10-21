В реставрационной мастерской киевского клуба Old Car Service завершили работы с автомобилем "Жигули" ВАЗ-21013 с пробегом 1 000 км. Собственно, делать с машиной что-то особенное не пришлось – несмотря на 38-летний возраст, "копейка" оказалась практически новой.

Для молодого поколения напомним, что это ВАЗ-21013, то есть модель 21011 с двигателем от 2101 – объемом 1,2 литра. Автомобиль, выпущенный с конвейера Волжского автозавода в 1982 году, простоял в одном из гаражей в Киевской области почти четыре десятка лет. Цифра на его одометре едва превышает 1 000 км. Новые владельцы обратились к реставраторам с просьбой убрать последствия долгого простоя и вообще, устранить “возрастные изменения”.

Мастера по работе с ретроавтомобилями поменяли в ”ноль тринадцатой” рабочие жидкости – масла в двигателе, коробке передач, заднем мосту и рулевом редукторе, тормозную жидкость в приводе тормозов и сцепления, а также антифриз.



При осмотре снизу сервисменов расстроил вид глушителя и резонатора – сквозь заводскую краску “банок” как будто проступала ржавчина. Но при попытке демонтировать резонатор вся система вдруг отделилась от машины – сломались трубы и частично глушитель. Весь выхлоп съела ржавчина, поэтому его пришлось заменить. Интересно, что при этом коррозии на кузове 38-летних “Жигулей” до сих пор не заметно.

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Наверное, недаром во внутренних полостях заметны следы задувки антикором, а в колесных арках первым владельцем бережно установлены защитные вкладыши – в далеких 1980-х они были не пластиковые, а алюминиевые. А выхлопную систему очевидно заразил ржавчиной кислотный конденсат, характерный для коротких поездок и бензина старых ГОСТов с большим содержанием серы.



Эта машина, помимо прочего – живое свидетельство того, какими выходили “Лады” с конвейеров ВАЗа в начале 1980 года. Реставраторы и просто любители классических автомобилей будут читать фото этой “копейки”, как справочник: каким было сочетание цветов обивки, чьего производства были фары и привод стеклоочистителей, чем красили колесные диски и тому подобное. Одно слово, указанный экземпляр достоин того, чтобы украсить собой определенную коллекцию лучших образцов автомобильной техники.

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