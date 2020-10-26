Пробег автомобиля менее 1200 км, и он реален.

На сайте британского аукциона Silverstone Auctions появилось объявление об интересном лоте – идеальном Volkswagen Golf 1980 года.

В описании лота указано, что машиной никто не пользовался в первые 19 лет после ее выпуска. Владелец просто купил ее в качестве запасного автомобиля, перегнал в Великобританию и поставил в гараж. Но основной автомобиль прослужил очень долго, и за 15 лет машина почти не ездила – выезжала из гаража разве что для техосмотра и диагностики.

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После этого автомобиль продали британскому коллекционеру, который тоже не ездил на этом "гольфе". В результате за 40 лет на одометре появился показатель всего 1200 км. Поэтому до 2020 года Volkswagen дошел в идеальном состоянии.

У "Гольфа" есть пара ключей, правый руль и чистый велюровый салон. У машины правый руль, 1,5-литровый дизельный двигатель мощностью 50 л. с., способный разогнаться до 100 км/ч за 19 секунд. Это один из самых медленных автомобилей своего класса, но зато и расход у него всего 6,5 литра на 100 км.

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Silverstone Auctions не сообщает ориентировочную стоимость лота.