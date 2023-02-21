Премьера электрического седана Volkswagen Trinity откладывается. Он может быть запущен не раньше 2030 года.

Компания Volkswagen представила проект Trinity два года назад. Автопроизводитель заявил, что электрический седан «установит новые стандарты по запасу хода, скорости зарядки и оцифровки», и что он будет выпущен в 2026 году. Последние отчеты показывают, что автопроизводитель отложил свой дебют до 2030 года, но мы уже многое знаете о технологии и как она будет выглядеть.

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Новое изображение от Motor.es предполагает, как может выглядеть электромобиль, когда он появится в конце десятилетия. Ожидается, что он будет подобен по размеру VW ID.4, а на тизерных изображениях изображен седан с закругленной аэродинамической передней частью, наклоненным лобовым стеклом и широкой крышей, которая заканчивается небольшим спойлером в срезанной задней части.

Визуализация сохраняет эти формы, но выглядит агрессивнее, чем текущая линейка автопроизводителя. EV имеет тонкие фары, соединенные тонкой светодиодной полосой, отделяющей капот и подсвеченный логотип VW от зияющей радиаторной решетки. Сбоку характерная линия фар обвивает крыло и простирается через колодку и сбоку, слегка изгибаясь по направлению к заднему крылу.

Предполагается, что Trinity прибудет с запасом хода в 700 км на новой платформе Scalable Systems от VW Group. Когда Volkswagen анонсировал это в 2021 году, он установил 2026 как дату запуска. Однако в конце 2022 года появился отчет о том, что новоназначенный генеральный директор Оливер Блум решил отложить это до 2030 года из-за проблем с программным обеспечением. Если это правда, это заметная неудача для компании, поскольку все больше автопроизводителей продолжают входить в растущий сегмент электромобилей.

Якобы отодвигающаяся тринити не будет первым случаем, когда проблемы с программным обеспечением задерживают запуск автомобиля. Из-за проблем с программным обеспечением Porsche отложила выпуск электрического Macan в год. Электромобили и традиционные автомобили с двигателем внутреннего сгорания нуждаются в качественном программном обеспечении для работы многочисленных сложных систем, встроенных в них – от управления аккумулятором до подписки на подогрев сидений.

Предполагается, что электромобиль заменит семейство электрических моделей ID VW, положив начало следующему поколению. Они, вероятно, будут включать технологию автономного вождения, больше функций безопасности и, скорее всего, даже больше услуг по подписке и платным функциям.