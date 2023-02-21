Прем’єра електричного седану Volkswagen Trinity відкладається. Він може бути запущений не раніше 2030 року.

Volkswagen представив проект Trinity два роки тому. Автовиробник заявив, що електричний седан «встановить нові стандарти щодо запасу ходу, швидкості заряджання та оцифрування», і що він буде випущений у 2026 році.

Останні звіти показують, що автовиробник відклав свій дебют до 2030 року, але ми багато чого вже знаємо про технологію та як вона виглядатиме.

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Нове зображення від Motor.es передбачає, як може виглядати електромобіль, коли він з’явиться наприкінці десятиліття. Очікується, що він буде подібний за розміром до VW ID.4. На тизерних зображеннях зображено седан із заокругленою аеродинамічною передньою частиною, похиленим лобовим склом і широким дахом, який закінчується невеликим спойлером у зрізаній задній частині.

Візуалізація зберігає ці форми, але виглядає більш агресивно, ніж поточна лінійка автовиробника. EV має тонкі фари, з’єднані тонкою світлодіодною смугою, яка відокремлює капот і підсвічений логотип VW від решітки радіатора. Збоку характерна лінія від фар обвиває крило та простягається через колодку та збоку, злегка вигинаючись у напрямку до заднього крила.

Передбачається, що Trinity прибуде з запасом ходу в 700 кілометрів на новій платформі Scalable Systems від VW Group. Коли Volkswagen анонсував це у 2021 році, він встановив 2026 рік як дату запуску. Однак наприкінці 2022 року з’явився звіт про те, що новопризначений генеральний директор Олівер Блюм вирішив відкласти це до 2030 року через проблеми з програмним забезпеченням. Якщо це правда, то це помітна невдача для компанії, оскільки все більше автовиробників продовжують входити в зростаючий сегмент електромобілів.

Трініті не буде першим випадком, коли проблеми з програмним забезпеченням затримують запуск автомобіля. Через проблеми з програмним забезпеченням Porsche відклала випуск електричного Macan на рік. Електромобілі та традиційні автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння потребують якісного програмного забезпечення для роботи численних складних систем, вбудованих у них – від керування акумулятором до підписки на підігрів сидінь.

Передбачається, що електромобіль замінить сімейство електричних моделей ID VW, поклавши початок його наступному поколінню. Вони, ймовірно, включатимуть технологію автономного водіння, більше функцій безпеки та, швидше за все, навіть більше послуг за підпискою та платних функцій.