Компания опубликовала эскизы будущей новинки, которые оказались очень неожиданными.

Уже через два месяца, в феврале 2020 года, коммерческое отделение Volkswagen обещает представить миру новое поколение легкового фургона Caddy. А пока что компания представила эскизы новинки.

Они оказались неожиданными: фургон будет удивительно динамичным и эмоциональным. Немецкие конструкторы обещают, что это будет абсолютно новое поколение Volkswagen Caddy 2020: "Ни один болт не остался нетронутым". Очевидно, полностью переработана и структура кузова, поскольку на эскизах хорошо просматриваются заваленная линия крыши и огромная стеклянная панель на задних дверях. Хотя будут и цельнометаллические двери.

Эмоциональная внешность фургона должна привлечь на сторону Caddy новых покупателей. В VW рассчитывают, что коммерческим по своей сути автомобилем могут заинтересоваться и те, кто например, ведет активный образ жизни – путешественники, спортсмены и другие.

Volkswagen показал только грузовую модификацию Caddy Cargo, однако во время официального анонса в феврале 2020 года рассекретят оба варианта исполнения.

Напомним, что VW Passat провалил "лосиный тест".