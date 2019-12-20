Компанія опублікувала ескізи майбутньої новинки, які виявились дуже неочікуваними.

Вже через два місяці, в лютому 2020 року, комерційне відділення Volkswagen обіцяє представити світу нове покоління легкого фургона Caddy. А поки що компанія представила ескізи новинки.

Вони виявились несподіваними: фургон буде напрочуд динамічним та емоційним. Німецькі конструктори обіцяють, що це буде абсолютно нове покоління Volkswagen Caddy 2020: "Жоден болт не залишився недоторканим". Очевидно, повністю перероблена і структура кузова, оскільки на ескізах добре проглядаються завалена лінія даху і величезна скляна панель на задніх дверях. Хоча будуть і суцільнометалеві двері.

Емоційна зовнішність фургона повинна залучити на бік Caddy нових покупців. У VW розраховують, що комерційним по своїй суті автомобілем можуть зацікавитися і ті, хто, наприклад, веде активний спосіб життя - мандрівники, спортсмени тощо.

Volkswagen показав лише вантажну модифікацію Caddy Cargo, однак під час офіційного дебюту в лютому 2020 року розсекретять обидва варіанти виконання.

Нагадаємо, що VW Passat провалив "лосиний тест".