Глобальные продажи VW упали на 6,8% в 2022 году, Audi – на 3,9%. При этом оба бренда испытали двузначный рост продаж электромобилей по сравнению с прошлым годом.

Audi и Volkswagen сообщили о своих глобальных продажах за 2022 год. Оба автопроизводителя заметили падение общего объема продаж во всем мире за год, но наблюдали значительный рост спроса на электромобили.

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Продажа Volkswagen.

В 2022 году мировые продажи VW составили 4,56 миллионов автомобилей, что на 6,8 процента меньше, чем в предыдущем году. Поставки по регионам в уведомлении компании не уточняются.

В 2022 году VW поставил около 330 000 электромобилей, что на 23,6 процента больше, чем в 2021 году. Китай получил 102,9-процентный рост объемов электромобилей, получив 143 100 из них.

ID.4 составил около 170 000 таких единиц по всему миру, что сделало его лучшим электромобилем бренда. Поставки в США выросли на 27,7 процента до 22 700 единиц модели.

"Заметный рост моделей BEV подтверждает, что с нашим привлекательным портфолио продуктов мы находимся на правильном пути, чтобы стать самым желанным брендом для устойчивой мобильности", - сказала Имельда Лаббе, член правления Volkswagen по продажам, маркетингу и послепродажному обслуживанию.

Отдельный выпуск, направленный на Соединенные Штаты, наметил поставки VW на рынке. В 2022 году туда было продано 301069 автомобилей, что на 19,7% меньше, чем в 2021 году. Tiguan стал самым продаваемым продуктом с объемом 88577 единиц против 109744 экземпляров в предыдущем году.

Продажа Audi

Audi не продает столько автомобилей, сколько VW, но тенденции для бренда премиум-класса подобны его коллеге массового рынка. В 2022 году компания поставила 1614231 модель по всему миру, что на 3,9 процента меньше, чем в предыдущем году.

В США в 2022 году Audi реализовала 186 875 автомобилей, что на 5 процентов меньше. Q5 получил 62 912 поставок, что сделало его бестселлером бренда.

Во всем мире электромобили марки показали очень значительный рост. В 2022 году Audi поставила 118196 электрических моделей, что на 42,8% больше, чем в прошлом году.

"Высокие показатели относительно полностью электрических моделей показывают нам, что наша четкая сосредоточенность на электрической мобильности является верным путем", - сказала Хильдегард Вортманн, член правления Audi по продажам и маркетингу.

До сих пор существует спрос на мощные автомобили. В 2022 году подразделение Audi Sport выполнило 45 515 поставок, что на 15,6% больше.