Глобальні продажі VW впали на 6,8 відсотка у 2022 році, Audi – на 3,9 відсотка. При цьому обидва бренди зазнали двозначного зростання продажів електромобілів у порівнянні з минулим роком.

Audi та Volkswagen повідомили про свої глобальні продажі за 2022 рік. Обидва автовиробники помітили падіння загального обсягу продажів у всьому світі за рік, але спостерігали значне зростання попиту на електромобілі.

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Продажі Volkswagen

У 2022 році світові продажі VW склали 4,56 мільйона автомобілів, що на 6,8 відсотка менше, ніж у попередньому році. Поставки по регіонах у повідомленні компанії не уточнюються.

У 2022 році VW поставив близько 330 000 електромобілів, що на 23,6 відсотка більше, ніж у 2021 році. Китай отримав 102,9-відсоткове зростання обсягів електромобілів, отримавши 143 100 з них.

Продажі ID.4 склали близько 170 000 таких одиниць по всьому світу, що зробило його найкращим електромобілем бренду. Поставки в США зросли на 27,7 відсотка до 22 700 одиниць моделі.

«Помітне зростання моделей BEV підтверджує, що з нашим привабливим портфоліо продуктів ми знаходимося на правильному шляху, щоб стати найбажанішим брендом для сталої мобільності», — сказала Імельда Лаббе, член правління Volkswagen з продажу, маркетингу та післяпродажного обслуговування.

Окремий випуск, спрямований на Сполучені Штати, окреслив поставки VW на ринку. У 2022 році туди було продано 301 069 автомобілів, що на 19,7% менше, ніж у 2021 році. Tiguan став найбільш продаваним продуктом з обсягом 88 577 одиниць проти 109 744 екземплярів у попередньому році.

Продажі Audi

Audi не продає стільки автомобілів, скільки VW, але тенденції для бренду преміум-класу подібні до його колеги масового ринку. У 2022 році компанія поставила 1 614 231 машину по всьому світу, що на 3,9 відсотка менше, ніж у попередньому році.

У США у 2022 році Audi реалізувала 186 875 автомобілів, що на 5 відсотків менше. Q5 отримав 62 912 поставок, що зробило його бестселером бренду.

У всьому світі електромобілі марки показали дуже значне зростання. У 2022 році Audi поставила 118 196 електричних моделей, що на 42,8% більше, ніж минулого року.

«Високі показники щодо повністю електричних моделей показують нам, що наша чітка зосередженість на електричній мобільності є вірним шляхом», — сказала Хільдегард Вортманн, член правління Audi з продажу та маркетингу.

Досі існує попит на потужні автомобілі. У 2022 році підрозділ Audi Sport виконав 45 515 поставок, що на 15,6% більше.