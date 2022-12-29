Німецький виробник продемонструє прототип 3 січня на виставці CES 2023.

Volkswagen оголосив про таємничого члена свого електричного сімейства ID, дебют якого заплановано на січень 2023 року на CES. Подейкують, що новий седан середнього розміру ID.7 має дебютувати як модель 2024 року.

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Volkswagen усунув колишнього генерального директора Герберта Дайса, посилаючись на нереалістичні цілі щодо електромобілів. Новий генеральний директор Олівер Блуме скасував плани щодо нового заводу у Вольфсбурзі та відклав найамбітніші проекти електромобілів. Натомість Volkswagen зосередиться на існуючій архітектурі MEB і виведе на ринок нові автомобілі з доступними функціями. Таким чином, найближчих планів щодо автономних автомобілів немає, а проект Artemis також відкладено принаймні до 2028 року.

Інша ситуація з транспортними засобами, які планується випустити на архітектурі MEB. Оскільки Блуме хоче, щоб платформа MEB залишалася у виробництві довше, ніж очікувалося, вона отримає більше можливостей.

Найочікуваніший учасник ID-сім’ї — це модель ID.Aero. Очікувалося, що він буде запущений на початку 2023 року, але враховуючи затримки, він вийде на ринок не раніше кінця наступного року. За чутками, седан середнього розміру буде називатися ID.7, і він може замінити Passat.

Враховуючи це, ми більше не впевнені щодо назви ID.7, оскільки Volkswagen міг би назвати його e-Passat або Passat EV. Щоб посилити спекуляції, Volkswagen не використовує назву ID. в прес-релізі, натомість віддаючи перевагу «повністю електричній сім’ї». У нас є менше тижня, щоб подумати щодо його назви, оскільки Volkswagen представить його 3 січня під час CES 2023. Мало того, закамуфльована версія нового електромобіля також буде показана на стенді Volkswagen біля Las Vegas Convention Center.

Очікується, що ID.7 буде розвивати до 275 кінських сил з одним двигуном, встановленим ззаду, або 335 кінських сил з двома двигунами в налаштуваннях AWD. Батареї ємністю 77 кВт-год має вистачити на пробіг 620 км за більш оптимістичним європейським циклом WLTP.