Немецкий производитель продемонстрирует прототип 3 января на выставке CES 2023 года.

Volkswagen объявил о таинственном члене своего электрического семейства ID, дебют которого запланирован на январь 2023 года на CES. Говорят, что новый седан среднего размера ID.7 должен дебютировать как модель 2024 года.

Также интересно главный дизайнер Porsche будет отвечать за Volkswagen.

Volkswagen устранил бывшего генерального директора Герберта Дайса, ссылаясь на нереалистичные цели по электромобилям. Новый генеральный директор Оливер Блуме отменил планы нового завода в Вольфсбурге и отложил самые амбициозные проекты электромобилей. Volkswagen сосредоточится на существующей архитектуре MEB и выведет на рынок новые автомобили с доступными функциями. Таким образом, ближайших планов по автономным автомобилям нет, а проект Artemis также отложен по крайней мере до 2028 года.

Иная ситуация с транспортными средствами, которые планируется выпустить на архитектуре MEB. Поскольку Блум хочет, чтобы платформа MEB оставалась в производстве дольше, чем ожидалось, она получит больше возможностей.

Самый ожидаемый участник ID-семьи – это модель ID.Aero. Ожидалось, что он будет запущен в начале 2023 года, но, учитывая задержки, он выйдет на рынок не раньше конца следующего года. По слухам, седан среднего размера будет называться ID.7 и он может заменить Passat.

Учитывая это, мы больше не уверены в названии ID.7, поскольку Volkswagen мог бы назвать его e-Passat или Passat EV. Чтобы усилить спекуляции, Volkswagen не использует имя ID. в пресс-релизе, отдавая предпочтение «полностью электрической семье». У нас есть меньше недели, чтобы подумать о его названии, поскольку Volkswagen представит его 3 января во время CES 2023. Более того, закамуфлированная версия нового электромобиля также будет показана на стенде Volkswagen возле Las Vegas Convention Center.

Ожидается, что ID.7 будет развивать до 275 лошадиных сил с одним двигателем, установленным сзади, или 335 лошадиных сил с двумя двигателями в настройках AWD. Батареи емкостью 77 кВт-ч должно хватить на пробег 620 км по европейскому циклу WLTP.