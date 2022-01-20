Немецкие компании Volkswagen s Bosch договорились создать совместное предприятие до конца этого года, чтобы оборудовать заводы аккумуляторных элементов и помочь сделать Европу самодостаточной в производстве аккумуляторов.

Вновь созданное предприятие будет поставлять системы производства аккумуляторов и помогать производителям аккумуляторных элементов в масштабировании и поддержке производственных площадок. Также новая компания будет обслуживать собственные заводы Volkswagen и другие предприятия по всей Европе.

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“Европа имеет уникальный шанс стать мировым производителем аккумуляторов в ближайшие годы”, – сказал член совета директоров Volkswagen Томас Шмалл, который отвечает за планы производства аккумуляторов Volkswagen. “Мы работаем над созданием полной, локализованной европейского цепи поставок для электрической мобильности под лозунгом «сделано в Европе»”. Партнеры не разглашают, сколько они инвестируют в новое предприятие.

Сейчас европейская автомобильная промышленность полагается на поставщиков аккумуляторов из Азии. По плану Европейского альянса по аккумуляторным батареям, к 2030 году треть этих компонентов должна быть европейского производства. Крупнейшим запланированным заводом по производству аккумуляторных батарей в Европе пока что является Tesla Giga Berlin, который на пике мощности может производить более 100 ГВт-ч энергии. И завод аккумуляторов, и производство машин под Берлином еще ждут разрешения региональных властей на начало работы.

Volkswagen намерен опередить Tesla и стать крупнейшим производителем электромобилей. Поэтому немецкий автопроизводитель объявил планы построить шесть так называемых гигафабрик в Европе к концу десятилетия, их общая мощность составит 240 ГВт-ч. Производитель автомобилей, который в декабре прошлого года увеличил свои расходы на электрификацию на следующие пять лет до 52 миллиардов евро, обязался продавать в Европе только электромобили с 2035 года. Партнерство с Bosch позволит Volkswagen усилить свои позиции и ускорить переход на электротранспорт.