Німецькі компанії Volkswagen і Bosch домовилися створити спільне підприємство до кінця цього року, щоб обладнати заводи акумуляторних елементів і допомогти зробити Європу самодостатньою у виробництві акумуляторів.

Новостворене підприємство буде поставляти системи виробництва акумуляторів і допомагати виробникам акумуляторних елементів у масштабуванні та підтримці виробничих майданчиків. Також нова компанія буде обслуговувати власні заводи Volkswagen та інші підприємства по всій Європі.

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“Європа має унікальний шанс стати світовим виробником акумуляторів у найближчі роки”, – сказав член ради директорів Volkswagen Томас Шмалл, який відповідає за плани виробництва акумуляторів Volkswagen. “Ми працюємо над створенням повного, локалізованого європейського ланцюга постачання для електричної мобільності під гаслом «зроблено в Європі»”. Партнери не розголошують, скільки вони інвестують у нове підприємство.

Наразі європейська автомобільна промисловість покладається на постачальників акумуляторів з Азії. За планом Європейського альянсу з акумуляторних батарей, до 2030 року третина цих компонентів має бути європейського виробництва. Найбільшим запланованим заводом з виробництва акумуляторних батарей в Європі поки що є Tesla Giga Berlin, який на піку потужності зможе виробляти понад 100 ГВт-год енергії. І завод акумуляторів, і виробництво машин під Берліном ще чекають дозволу регіональної влади на початок роботи.

Volkswagen має намір випередити Tesla та стати найбільшим виробником електромобілів. Тому німецький автовиробник оголосив плани побудувати шість так званих гігафабрик у Європі до кінця десятиліття, їх загальна потужність становитиме 240 ГВт-год. Виробник автомобілів, який у грудні минулого року збільшив свої витрати на електрифікацію на наступні п’ять років до 52 мільярдів євро, зобов’язався продавати в Європі лише електромобілі з 2035 року. Партнерство з Bosch дозволить Volkswagen посилити свої позиції та прискорити перехід до електротранспорту.