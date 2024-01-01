Укр
Ру

Volkswagen и CATL объявили о новом этапе сотрудничества

Volkswagen и CATL будут сотрудничать над разработкой литиевых батарей нового поколения.
Volkswagen и CATL разрабатывают новые литиевые батареи - Auto24

Литиевые батареи CATL литиевые батареи CATL

Евгений Гудущан
logo25 февраля, 10:20
logo0
logo0 мин

Китайская дочерняя компания Volkswagen Group и CATL, крупнейший в мире производитель аккумуляторов, планируют сотрудничать над разработкой литиевых батарей для электромобилей Volkswagen. Об этом пишет УкрАвтопром ссылаясь на информацию от CATL.

Читайте также: CATL и Stellantis создадут завод по производству аккумуляторов для электромобилей

Стороны подписали заявление о намерениях по созданию аккумуляторов с более высокими эксплуатационными характеристиками для конкретных моделей на китайском рынке, заявил представитель Volkswagen.

Позже партнерство распространится на другие сферы, такие как переработка аккумуляторов и технология "автомобиль-сеть", когда электроэнергия от автомобиля передается обратно в электросеть.

#Новости #Aвтобизнес #Volkswagen