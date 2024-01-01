Volkswagen та CATL оголосили про новий етап співробітництва

Китайська дочірня компанія Volkswagen Group і CATL, найбільший у світі виробник акумуляторів, планують співпрацювати над розробкою літієвих батарей для електромобілів Volkswagen. Про це пише УкрАвтопром посилаючись на інформацію від CATL.

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Сторони підписали заяву про наміри щодо створення акумуляторів з більш високими експлуатаційними характеристиками для конкретних моделей на китайському ринку, заявив представник Volkswagen.

Пізніше партнерство пошириться на інші сфери, такі як переробка акумуляторів і технологія "автомобіль-мережа", коли електроенергія від автомобіля передається назад в електромережу.