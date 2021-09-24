Американское подразделение немецкой марки-Volkswagen USA, обнародовало результаты сотрудничества с 30 студентами Академии искусств в Сан-Франциско, которая представляет будущее мобильности.

Студенты создали четыре концепции и сайт, на котором можно подробно познакомиться с каждым из этих проектов.

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Первая концепция от студентов называется Orbis и адресована тем, кто привык работать в дороге. Автономный автомобиль, предназначенный для работы, сотрудничества и легкого сна, чтобы устранить усталость. Благодаря сидениям, которые можно раскладывать или складывать к столу и формировать рабочие места для двух, Orbis – идеальное средство для деловых путешественников, которые стремятся достичь целостного баланса между работой и жизнью.

Другой концепт – Outreach, стирает границы между домом и транспортным средством. Он адресован любителям путешествий и приключений. Транспортное средство, которое может эффективно закрепиться в доме или прикрепиться к лодке, это сменная капсула на шасси, которую можно изменить в зависимости от потребностей.

Urban Cowboy Lodge – это не автомобиль, а дом. А машина Urban Cowboy разработана, чтобы быть больше компаньоном, чем транспортным средством.

Специальная функция Scout помогает находить интересные события и планировать деятельность, он разработан для путешествий на дальние расстояния.

Наконец, концепт X Hub переосмысливает путешествие для всей семьи. Благодаря развлечениям для родителей и специальной детской зоне, все члены семьи могут наслаждаться поездкой. Студенты также предусмотрели места остановки X Hub под названием "экскурсионные центры" со спа-центрами, едой, фильмами и тому подобное.

Один студент из каждого проекта был выбран Volkswagen для получения части стипендиального фонда, пожертвованного автопроизводителем.

Фото: студенческие проекты автомобилей и жилья будущего / Volkswagen