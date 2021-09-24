Американський підрозділ німецької марки – Volkswagen USA, оприлюднив результати співпраці з 30 студентами Академії мистецтв у Сан-Франциско, яка уявляє майбутнє мобільності.

Студенти створили чотири концепції та сайт, на якому можна детально познайомитись із кожним з цих проєктів.

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Перша концепція від студентів називається Orbis і адресована тим, хто звик працювати в дорозі. Автономний автомобіль, призначений для роботи, співпраці та легкого сну, щоб усунути втому. Завдяки сидінням, які можна розкладати або складати до столу та формувати робочі місця для двох, Orbis – ідеальний засіб для “ділових мандрівників, які прагнуть досягти цілісного балансу між роботою та життям”.

Інший концепт – Outreach, стирає межі між будинком і транспортним засобом. Він адресований любителям подорожей та пригод. Транспортний засіб, який може ефективно закріпитись у будинку або прикріпитися до човна, це змінна капсула на шасі, яку можна змінити, залежно від потреб.

Urban Cowboy Lodge – це не автомобіль, а будинок. А машина Urban Cowboy розроблена, щоб бути більше компаньйоном, ніж транспортним засобом.



Спеціальна функція Scout допомагає знаходити цікаві події та планувати діяльність, він розроблений для подорожей на далекі відстані.

Нарешті, концепт X Hub переосмислює подорож для всієї родини. Завдяки розвагам для батьків та спеціальній дитячій зоні, усі члени сім'ї можуть насолоджуватися поїздкою. Студенти також передбачили місця зупинки X Hub під назвою “Екскурсійні центри” зі спа-центрами, їжею, фільмами тощо.



Один студент з кожного проєкту був обраний Volkswagen для отримання частини стипендійного фонду, пожертвуваного автовиробником.

Фото: студентські проєкти автомобілів та житла майбутнього / Volkswagen