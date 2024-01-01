Volkswagen ID4 самовольно открывают двери - в США их из-за этого отзывают

Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) к такому действию приступило в понедельник, 20 мая, из-за заявлений 12 владельцев Volkswagen ID.4, изготовленные с 2021 по 2023 годы. Это беспокойство при проверке подтвердилось – двери живут собственной жизнью.

Некоторые потребители сообщили, что двери транспортного средства периодически открываются во время движения без надлежащей причины. Двери самовольно открываются, когда Volkswagen ID.4 сбрасывает скорость до 15 и ниже км/ч. Отмечается, что в остальном все автомобили были исправны, пишет Reuters.

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И хотя никаких травм, повреждений или смертельных случаев людей из-за этого не зафиксировано, проблема оказалась серьезной. В соответствии с нормативами регулятора безопасности, это стало основанием для предписания об отзыве VW, изготовленных с 2021 по 2023 годы.

Вероятно, проблемой может быть поврежденная влагой печатная плата, хотя эксперты не исключают другие причины.

Новый запрос NHTSA также будет исследовать более старые отзывы Volkswagen, чтобы оценить эффективность принятых мер.

Фото: Volkswagen