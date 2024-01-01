Volkswagen ID.4 самовільно відчиняють двері - у США їх через це відкликають

Національне управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA) до такої дії вдалося у понеділок, 20 травня, через заяви 12 власників Volkswagen ID.4, виготовлені з 2021 по 2023 роки. Це занепокоєння при перевірці підтвердилося – двері живуть власним життям.

Деякі споживачі повідомили, що двері транспортного засобу періодично відкриваються під час руху без належної причини. Двері самовільно відкриваються, коли Volkswagen ID.4 скидає швидкість до 15 і нижче км/год. Зазначається, що в ыншому усі автомобілі були справні, пише Reuters.

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І хоча жодних травм, пошкоджень або смертельних випадків людей через це не зафіксовано, проблема виявилася серйозною. Відповідно до нормативів регулятора безпеки, це стало підставою для припису про відкликання VW, виготовлених з 2021 по 2023 роки.

Ймовірно, проблемою може бути пошкоджена вологою друкована плата, хоча експерти не відкидають інші причини.

Новий запит NHTSA також буде досліджувати старіші відкликання Volkswagen, щоб оцінити ефективність вжитих заходів.

Фото: Volkswagen