Электрическая линейка ID продолжает расти, но до украинского рынка ни одна из батарейных моделей пока не дошла. Однако именно ID5 может стать первым официальным электрокаром Volkswagen в Украине.

Volkswagen четко разделяет рынки по приоритету и Европа уже не так важна, как раньше. Больше всего автомобилей новой электрической эры представлено в Китай, где Volkswagen предлагает пять различных ID. На домашнем рынке в Германии доступно три модели ID. В США – только одна. В Украине – ноль. Volkswagen ID5 и ID5 GTX могут изменить это.

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Новые ID5 предназначены для европейских рынков и в США не попадут, по крайней мере не в первую очередь. “Пятерка” будет представлена в двух вариантах – стандартном и GTX, с тремя комплектациями и тремя вариантами силового агрегата.

Фото: модельный ряд Volkswagen с электрокарами ID в Китае, Германии и США / снимки экрана

Внешне новинка очень похожа на ID4 да и в целом не выбивается из общей стилистики линейки ID. Обычный ID5 и двухмоторный GTX имеют одинаковую колесную базу и общую длину. Внутри ID5 выглядит точно так же, как ID4, имеет такой же экран мультимедийного комплекса, цифровую панель приборов, “чистый” центральный тоннель. Все это потому, что новинка с цифровым индексом 5 фактически представляет собой ID4 с более наклонной крышей.

ID5 оснащен только одним аккумулятором – 77-киловатт-часовым блоком. Он подключен к одной из трех силовых установок, которые зависят от комплектации: ID5 Pro, ID5 Pro Performance или ID5 GTX.

Фото: электрический кроссовер Volkswagen ID5 и ID5 GTX / Volkswagen

Версии Pro и Pro Performance имеют электродвигатели, установленные сзади. Первая имеет мощность в 171 лошадиную силу и ускоряется до скорости 100 км/ч за 10,4 секунды. Pro Performance развивает 201 лошадиную силу и набирает сотню за 8,4 секунды. Обе версии имеют максимальную скорость 160 км/ч. Версия ID5 GTX получает конфигурацию с двумя двигателями и полным приводом, которая выдает 295 лошадиных сил, разгоняя электрический кроссовер до 100 км/ч за 6,3 секунды. Максимальная скорость GTX составляет 180 км/ч. Версии Pro и Pro Performance предложат запас хода в 520 километров (WLTP), а GTX чуть ниже – 480 километров.

Volkswagen пока не предоставил никакой информации о ценах, но она должна быть объявлена ближе к началу продажи модели. Планируется, что на европейские рынки Volkswagen ID5 и ID5 GTX начнут поступать в начале следующего года.

Короткий рекламный видеоролик о Volkswagen ID5:

Презентация Volkswagen ID5 и ID5 GTX: