Електрична лінійка ID продовжує зростати, але до українського ринку жодна з батарейних моделей поки не дійшла.

Нові ID5 призначені для європейських ринків і у США не потраплять, принаймні не в першу чергу. “П’ятірка” буде представлена ​у двох варіантах – стандартному та GTX, з трьома комплектаціями та трьома варіантами силового агрегату.

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Volkswagen чітко розділяє ринки за пріоритетом і Європа вже не так важлива, як раніше. Найбільше автомобілів нової електричної ери представлено у Китаї, де Volkswagen пропонує п’ять різних ID. На домашньому ринку в Німеччині доступно три моделі ID. У США – лише одна. В Україні – нуль.

Фото: модельний ряд Volkswagen з електрокарами ID у Китаї, Німеччині та США / знімки екрану

Зовні новинка дуже подібна до ID4 та й в цілому не вибивається з загальної стилістики лінійки ID. Звичайний ID5 та двомоторний GTX мають однакову колісну базу та загальну довжину. Всередині ID5 виглядає точно так само, як ID4, має такий же екран мультимедійного комплексу, цифрову панель приладів, “чистий” центральний тунель. Усе це тому, що новинка з цифровим індексом 5 фактично являє собою ID4 з більш похилим дахом.

ID5 оснащений лише одним акумулятором – 77-кіловат-годинним блоком. Він під’єднаний до однієї з трьох силових установок, які залежать від комплектації: ID5 Pro, ID5 Pro Performance або ID5 GTX.

Фото: електричний кросовер Volkswagen ID5 та ID5 GTX / Volkswagen

Версії Pro та Pro Performance мають електродвигуни, встановлені ззаду. Перша має потужність у 171 кінську силу і прискорюється до швидкості 100 км/год за 10,4 секунди. Pro Performance розвиває 201 кінську силу і набирає сотню за 8,4 секунди. Обидві версії мають максимальну швидкість 160 км/год. Версія ID5 GTX отримує конфігурацію з двома двигунами та повним приводом, яка видає 295 кінських сил, розганяючи електричний кросовер до 100 км/год за 6,3 секунди. Максимальна швидкість GTX становить 180 км/год. Версії Pro та Pro Performance запропонують запас ходу у 520 кілометрів (WLTP), а GTX трохи нижчий – 480 кілометрів.

Volkswagen поки не надав жодної інформації про ціни, але вона повинна бути оголошена ближче до початку продажу моделі. Планується, що на європейські ринки Volkswagen ID5 та ID5 GTX почнуть надходити на початку наступного року.

Короткий рекламний відеоролик про Volkswagen ID5:



Презентація Volkswagen ID5 та ID5 GTX: