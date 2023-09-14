Организация C-NCAP провела краш-тест электрического кроссовера Volkswagen ID.6. В испытаниях приняла участие модель в версии X. Этот автомобиль выпускается в Китае, откуда его привозят и в Украину.

Автомобиль в краш-тестах C-NCAP смог набрать максимальные 5 звезд. Эксперты оценили защиту водителя и пассажиров в 94,56%, а пешеходов – в 77,42%. Системы помощи водителю, обеспечивающие безопасное вождение, получили 86,34%.

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Электрокар показал высокую степень надежности для водителя и пассажиров при всех видах столкновений. Для пешеходов главную опасность представляет область лобового стекла электромобиля и боковые стойки.

Для кроссоверов ID.6 X предусмотрены три силовых установки. Заднеприводные версии машины получили один электродвигатель мощностью 179 или 204 л. Также клиентам предлагают полноприводные варианты с двумя электродвигателями (по одному на каждой оси). Суммарная мощность такой версии – 306 лошадиных сил. В зависимости от модификации запас хода ID.6 X составляет от 436 до 587 км.

Volkswagen ID.4 и Volkswagen ID.6 стали самыми популярными новыми электромобилями в августе 2023 года в Украине.