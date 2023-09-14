Організація C-NCAP провела краш-тест електричного кросовера Volkswagen ID.6. У випробуваннях взяла участь модель у версії X. Цей автомобіль випускається в Китаї, звідки його привозять і до України.

Автомобіль у краш-тестах C-NCAP зміг набрати максимальні 5 зірок безпеки. Експерти оцінили захист водія та пасажирів у 94,56%, а пішоходів – у 77,42%. Системи допомоги водію, що забезпечують безпечне керування автомобілем, отримали 86,34%.

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Електрокар показав високий ступінь надійності для водія та пасажирів за всіх видів зіткнень. Для пішоходів головну небезпеку становить область лобового скла електромобіля та бічні стійки.

Для кросоверів ID.6 X передбачені три силові установки. Задньоприводні версії машини отримали один електродвигун потужністю 179 або 204 к.с. Також клієнтам пропонують повнопривідні варіанти з двома електродвигунами (по одному на кожній осі). Сумарна потужність такої версії – 306 кінських сил. Залежно від модифікації запас ходу ID.6 X становить від 436 до 587 км.

Зазначимо, Volkswagen ID.4 та Volkswagen ID.6 стали найпопулярнішими новими електромобілями у серпні 2023 року в Україні.