Этот автомобиль внешне мало отличается от обычной "Джеты", однако настроен на скоростную езду.
Volkswagen Jetta – очень популярный в Украине компактный седан, обычно привозимый из Америки. Его выбирают спокойные водители, любящие традиционные седаны. Однако версия GLI немного не такая. Ее можно сравнить с горячим хэтчбеком VW Golf GTi, ведь двигатель и подвеска здесь именно от него.
Volkswagen Jetta GLI, которая тестируется в этом видео – 2014 года выпуска, обошлась своему владельцу в 12-13 тысяч долларов.
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Внешне она отличается от обычной «Джеты» только деталями – другими колесными дисками, молдингами и красными акцентами в салоне.
Под капотом – двигатель от заряженного "Гольфа" ЕА888 Gen3 мощностью 220 л.с. Этот мотор немного отличается от европейского. Робот – 6-ступенчатый DSG, блокировка переднего дифференциала.
Также здесь изменена подвеска, она немного ниже, амортизаторы гораздо жестче, а стабилизаторы – толще. В салоне хорошо слышен звук двигателя, что увеличивает удовольствие от вождения.
Больше об особенностях Jetta GLI – в видео:
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