Цей автомобіль зовні мало відрізняється від звичайної «Джети», однак налаштований на швидку їзду.

Volkswagen Jetta – дуже популярний в Україні компактний седан, який зазвичай привозили з Америки. Його обирають спокійні водії, які полюбляють традиційні седани. Однак версія GLI трохи не така. Її можна порівняти з гарячим хетчбеком VW Golf GTi, адже двигун та підвіска тут саме від нього.

Volkswagen Jetta GLI, яка тестується у цьому відео - 2014 року випуску, яка обійшлась своєму власнику у 12-13 тисяч доларів.

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Зовні вона відрізняється від звичайної «Джети» лише деталями – іншими колісними дисками, молдингами та червоними акцентами в салоні.

Під капотом – двигун від зарядженого “Гольфу” ЕА888 Gen3 потужністю 220 к.с. Цей мотор трохи відрізняється від європейського. Робот – 6-ступеневий DSG, блокування переднього диференціала.

Також тут змінена підвіска, вона трохи нижча, амортизатори значно жорсткіші, а стабілізатори – товщі. В салоні добре чути звук двигуна, що збільшує задоволення від водіння.

Більше про особливості Jetta GLI – у відео:

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