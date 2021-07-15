Новая модель, предназначенная для рынков Азии, прежде всего для Китая, готовится к дебюту. Фотографии новинки попали в Сеть раньше официальной премьеры.

В Сеть случайно попали фотографии новинки от Volkswagen – среднеразмерного седана Lamando нового поколения, созданного на новой платформе и с довольно смелым дизайном.

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Снимки "утекли" из баз Министерства промышленности Китая, для рынка которого и была создана эта модель. Volkswagen Lamando выпускается в Китае с 2014 года, а новинка является вторым поколением модели. Актуальный седан использует платформу MQB, а новинка "переехала" на более современную модульную платформу MQB Evo.

Внешне Lamando существенно отличается от своего предшественника. Линии и формы машины достаточно смелые, но мало напоминают "прямоугольные" глобальные модели Volkswagen. В Сети новый Lamando уже назвали машиной на китайский вкус, под который немецкому производителю приходится подстраиваться.

Автомобиль имеет длину 4784 мм, ширину – 1831 мм и высоту 1469 мм, при колесной базе в 2731 мм. Под капотом будет работать единственный доступный агрегат: бензиновый турбомотор объемом 1,4 литра мощностью 150 л.с. Привод – только передний.

Volkswagen Lamando будет выпускать совместное предприятие SAIC-Volkswagen в Китае. Дата премьеры пока не назначена, однако ожидается, что автомобиль выйдет на рынок до конца года.