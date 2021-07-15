Нова модель, призначена для ринків Азії, перш за все для Китаю, готується до дебюту. Фотографії новинки потрапили у Мережу раніше офіційної прем'єри.

У Мережу випадково потрапили фотографії новинки від Volkswagen – середньорозмірного седана Lamando нового покоління, створеного на новій платформі та з досить сміливим дизайном.

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Знімки “витекли” з баз Міністерства промисловості Китаю, для ринку якого і було створено цю модель. Volkswagen Lamando випускається у Китаї з 2014 року, а новинка є другим поколінням моделі. Актуальний седан використовує платформу MQB, а новинка “переїхала” на більш сучасну модульну платформу MQB Evo.

Зовні Lamando істотно відрізняється від свого попередника. Лінії й форми машини є досить сміливими, але мало нагадують “прямокутні” глобальні моделі Volkswagen. У Мережі новий Lamando вже машиною на китайський смак, під який німецькому виробнику доводиться підлаштовуватись.

Автомобіль має довжину 4784 мм, ширину – 1831 мм та висоту 1469 мм, при колісній базі у 2731 мм. Під капотом працюватиме єдиний доступний агрегат: бензиновий турбомотор об'ємом 1,4 літра потужністю 150 к.с. Привід – виключно передній.

Volkswagen Lamando випускатиме спільне підприємство SAIC-Volkswagen у Китаї. Дата прем’єри поки не призначена, однак очікується, що автомобіль вийде на ринок до кінця року.