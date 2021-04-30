Компании грозит штраф за манипуляции котировками собственных ценных бумаг

Первоапрельская шутка "Фольксвагена" стал причиной начала расследования со стороны комиссии по ценным бумагам США. В теории это может привести к штрафам для американского подразделения концерна.

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Напомним, что Volkswagen в шутку переименовал себя в Voltswagen в честь изобретателя Алессандро Вольта и единицы измерения напряжения электрического тока. Это переименование объяснялось новой стратегией перехода на электромобили.

Проблема в том, что релиз был выпущен не 1 апреля, а за несколько дней до этой даты. Более того, компания официально переименовала себя на американском сайте и в соцсетях. В итоге в шутку поверили большинство средств массовой информации.

Уже 31 марта компания официально призналась, что переименование было шуткой. Однако за эти дни стоимость акций Volkswagen выросла на 12,5 процентов, а после признания снизилась снова. Уже тогда многие аналитики предупреждали, что подобные действия немецкого автоконцерна могут быть расценены как нарушение американского законодательства по ценным бумагам.

Акции Volkswagen продаются на европейской бирже, но среди инвесторов много американцы, а их интересы обязана защищать и сама Комиссия по ценным бумагам США. Какое наказание может грозить “Фольксвагену” неизвестно, но обычно это штраф. Также Комиссия имеет право требовать отставки руководителя американского подразделения, которому пришла идея пошутить таким образом.