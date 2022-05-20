Volkswagen начинает европейские продажи нового семейства электрических фургонов и микроавтобусов семейства ID.Buzz.

Цены на пятиместный ID. Buzz Pro стартуют в Германии с отметки 56 606 евро с учетом государственных субсидий. Полная цена новинки – от 64 581 евро. За грузовую версию ID. Buzz Cargo просят от 54 430 евро, а для немецких покупателей она обойдется в 46 455 евро.

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В движение автомобиль приводит расположенный сзади электромотор мощностью 150 кВт (204 л.с.). Его крутящий момент достигает 310 Нм. Питание для него обеспечивает литий-ионная батарея емкостью 77 кВтч. В зависимости от версии запас хода достигает 423 – 425 км. При использовании скоростной зарядки постоянного тока мощностью 170 кВт пополнить запас энергии батареи от 5 до 80% ее емкости можно примерно за 30 минут.

Салон пассажирской версии ID. Buzz Pro рассчитан на перевозку 5 человек. Передние кресла имеют подлокотники и широкий диапазон регулировок. Второй ряд сидений имеет спинки, складывающиеся в соотношении 40/60, с переменным углом наклона, а также могут перемещаться в продольном направлении в диапазоне до 150 мм.

Для большего удобства в спинки кресел вмонтированы откидные столики. Багажное отделение способно вместить до 1 121 л поклажи, а если сложить задний ряд сидений, его объем увеличивается почти вдвое – до 2 205 л. Кроме того, в машине есть немало различных отделений для хранения.

В грузовой версии ID. Buzz Cargo спереди расположено регулируемое кресло водителя и двухместное сиденье для пассажиров. Они отделены от багажного отсека защитной перегородкой.

Длина грузового отделения – 3,9 м, что позволяет разместить две евро-паллеты, а грузоподъемность достигает 650 кг.

Новое семейство имеет богатую базовую комплектацию, в которую вошли, в том числе полностью светодиодная светотехника, цифровая панель приборов с 10-дюймовым сенсорным экраном инфо-развлекательной системы, система климат-контроля, розетка на 12В, порты USB-C для подключения внешних устройств, а также комплекс электронных систем безопасности с функцией распознавания пешеходов.