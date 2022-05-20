Volkswagen розпочинає європейські продажі нового сімейства електричних фургонів та мікроавтобусів сімейства ID.Buzz.

Ціни на п'ятимісний ID. Buzz Pro стартують у Німеччині з позначки 56 606 євро з урахуванням державних субсидій. Повна ціна новинки – від 64 581 євро. За вантажну версію ID. Buzz Cargo просять від 54 430 євро, а для німецьких покупців вона обійдеться в 46 455 євро.

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У рух автомобіль приводить розташований ззаду електромотор потужністю 150 кВт (204 к.с.). Його крутний момент досягає 310 Нм. Живлення для нього забезпечує літій-іонна батарея місткістю 77 кВтг. Залежно від версії запас ходу досягає 423-425 км. При використанні швидкісної зарядки постійного струму потужністю 170 кВт поповнити запас енергії батареї від 5 до 80% її місткісті можна приблизно за 30 хвилин.

Салон пасажирської версії ID. Buzz Pro розрахований на перевезення 5 людей. Передні крісла мають підлокітники та широкий діапазон регулювань. Другий ряд сидінь має спинки, що складаються у співвідношенні 40/60, зі змінним кутом нахилу, а також можуть переміщатися в поздовжньому напрямку в діапазоні до 150 мм.

Для більшої зручності у спинки фартух крісел вмонтовані відкидні столики. Багажне відділення здатне вмістити до 1121 л поклажі, а якщо скласти задній ряд сидінь, його обсяг збільшується майже вдвічі – до 2205 л. Крім того, в машині є чимало різних відділень для зберігання.

У вантажній версії ID. Buzz Cargo спереду розташоване регульоване крісло водія і двомісне сидіння для пасажирів. Вони відокремлені від багажного відсіку захисною перегородкою.

Довжина вантажного відділення – 3,9 м, що дозволяє розмістити дві євро-палети, а вантажність сягає 650 кг

Нове сімейство має багату базову комплектацію, до якої увійшли, у тому числі повністю світлодіодна світлотехніка, цифрова панель приладів з 10-дюймовим сенсорним екраном інфо-розважальної системи, система клімат-контролю, розетка на 12В, порти USB C для підключення зовнішніх пристроїв, а також комплекс електронних систем безпеки з функцією розпізнавання пішоходів.