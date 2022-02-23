Німецький бренд вивів на ринок США злегка модернізований електричний кросовер, який покращив деякі зі своїх характеристик та енергоефективність. Європейська модель ще чекає на свою чергу оновлення.

Американське відомство EPA нещодавно оприлюднило заміри ефективності Volkswagen ID4 2022 модельного року. Вони показують, що кожна версія електричного кросовера є ефективнішою та має більший запас ходу, ніж раніше, все на тому ж акумуляторі 82 кВт*год та тих самих двигунах.

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Показники та ціни оновленого Volkswagen ID4 викладено у списку нижче, його енергоефективність наводиться аналогічно машинам з ДВЗ – за обсягом споживання “пального”, у галонах на милю, які ми конвертували у л/100 км. повнопривідні версії мають позначення AWD.

Pro RWD 450 км 2,1 л/100 км $41 955 Pro AWD 404 км 2,3 л/100 км $46 635 Pro S RWD 431 км 2,2 л/100 км $46 455 Pro S AWD 394 км 2,5 л/100 км $50 135



У моделях із заднім приводом спостерігається досить значне збільшення запасу ходу приблизно на 40 кілометрів. Енергоефективнсть таких версій також відчутно зросла. А от повнопривідні моделі не так помітно покращили свої показники – додатковий пробіг у межах 10 кілометрів.

Крім того, Volkswagen збільшив максимальну швидкість зарядки ID4 і тепер кросовер може відновлювати енергію в акумуляторах зі швидкістю 135 кВт замість 125. Виробник також повідомив, що трохи пізніше для моделі буде доступна функція автоматизованого управління зарядкою, з якою користувачу лише потрібно під’єднати кабель живлення, а решту програма зробить сама. Усім покупцям ID4 у США надається безоплатний 30-хвилинний доступ до швидкісних зарядних терміналів мережі Electrify America протягом трьох років з моменту придбання.