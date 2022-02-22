Американська модель отримала 394-сильний мотор, а європейським покупцям дістануться машини з 282-сильним двигуном.

“Ford Ranger Raptor наступного покоління пропонує більше потужності, більше можливостей і більше технологій, щоб стати найбільш захоплюючим позашляховим пікапом Ford у Європі”, – повідомляє прес-реліз європейського підрозділу Ford. При цьому модель для Європи є помітно слабкішою за пікап для Австралії.

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Абсолютно новий 3-літровий бензиновий двигун V6 забезпечує величезний приріст потужності, в порівнянні з попередньою моделлю Raptor. Агрегат має віддачу у 282 кінські сили та 491 Нм. У австралійській специфікації цей же мотор забезпечує пікапу 394 сили та 583 Нм крутного моменту.

10-швидкісна автоматична трансмісія була вдосконалена розробками з перегонів та отримала спеціальні режими руху на бездоріжжі та асфальті. Також передбачена можливість керування звуком вихлопної системи, є чотири режими від тихого “добросусідського” до громоподібного Baja.

Фото: Ford Ranger Raptor / Ford

Особливості хижої версії Raptor також включають 17-дюймові колеса з 32-дюймовими шинами, сталеві силові бампери, бокові підніжки, буксирувальні гаки спереду та ззаду, металевий захист моторного відсіку та більше пластикового захисту кузову.

Фото: базовий Ford Ranger / Ford

Ranger Raptor стане першим “Рейнджером” наступного покоління, доступним в Європі. Прибуття заплановане на кінець літа 2022 року. Також у Європі продаватимуть Ford Ranger під брендом Volkswagen, оскільки він перевтілиться у наступне покоління Amarok.