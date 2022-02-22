Американская модель получила 394-сильный мотор, а европейским покупателям достанутся машины с 282-сильным двигателем.

“Ford Ranger Raptor следующего поколения предлагает больше мощности, больше возможностей и больше технологий, чтобы стать наиболее захватывающим внедорожным пикапом Ford в Европе”, – сообщает пресс-релиз европейского подразделения Ford. При этом модель для Европы заметно слабее пикапа для Австралии.

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Совершенно новый 3-литровый бензиновый двигатель V6 обеспечивает огромный прирост мощности по сравнению с предыдущей моделью Raptor. Агрегат имеет отдачу в 282 лошадиные силы и 491 Нм. В австралийской спецификации этот же мотор обеспечивает пикапу 394 силы и 583 Нм крутящего момента.

10-скоростная автоматическая трансмиссия была усовершенствована разработками из гонок и получила специальные режимы движения на бездорожье и асфальте. Также предусмотрена возможность управления звуком выхлопной системы, есть четыре режима от тихого “добрососедского” до громоподобного Baja.

Фото: Ford Ranger Raptor / Ford

Особенности хищной версии Raptor также включают 17-дюймовые колеса с 32-дюймовыми шинами, стальные силовые бамперы, боковые подножки, буксировочные крюки спереди и сзади, металлическую защиту моторного отсека и больше пластиковой защиты кузова.

Фото: базовый Ford Ranger / Ford

Ranger Raptor станет первым “Рейнджером” следующего поколения, доступным в Европе. Прибытие намечено на конец лета 2022 года. Также в Европе будут продавать Ford Ranger под брендом Volkswagen, поскольку он превратится в следующее поколение Amarok.