Разом з новими зображеннями, Volkswagen показав вже більше десятка картинок, але нам все ще дозволено побачити лише ескізи пікапа.

Доля моделі Amarok від Volkswagen довгий час була під питанням – пікап другого покоління вирішували випускати, потім передумували й знову міняли рішення. У 2020 році Volkswagen показав наступний Amarok на тизерних зображеннях, потім додав ще кілька ескізів а зараз оприлюднив ще пару картинок, які показують профіль та корму пікапа.

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Відомо, що Volkswagen Amarok другого покоління буде створений на основі Ford Ranger. Перехід на нову платформу означає збільшені габарити та відповідно більше простору в салоні. При цьому Volkswagen обіцяє, що пікап багато в чому буде оригінальним. Зокрема, у німецького пікапа інші капот, передні крила, грати радіатора та фари.

Офіційні зображення салону пікапа, також на ескізах, демонструють помітні відмінності від Ranger і всередині Amarok. При цьому є й спільні речі, як вертикальний екран інформаційно-розважального комплексу.

Моторна лінійка Volkswagen Amarok, ймовірно, також буде запозичена у Ford Ranger, принаймні частково. Американський пікап пропонується з 3-літровим дизельним V6, чотирициліндрові дизелі з одним та двома турбокомпресорами та 2,3-літровим бензиновим турбомотором EcoBoost.

Виробництво Volkswagen Amarok другого покоління будуть в Аргентині та Південно-Африканській Республіці, причому до європейських автосалонів пікапи прибуватимуть саме з Африки. Дебют новинки повинен відбутись цього року.

Фото: ескізи Volkswagen Amarok другого покоління / Volkswagen Commercial Vehicles