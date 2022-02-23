Немецкий бренд вывел на рынок США слегка модернизированный электрический кроссовер, который улучшил некоторые из своих характеристик и энергоэффективность. Европейская модель еще ждет свою очередь обновления.

Американское ведомство EPA недавно обнародовало замеры эффективности Volkswagen ID4 2022 модельного года. Они показывают, что каждая версия электрического кроссовера более эффективна и имеет больший запас хода, чем раньше, все на той же батарее 82 кВт*ч и тех же двигателях.

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Показатели и цены обновленного Volkswagen ID4 изложены в списке ниже, его энергоэффективность приводится аналогично машинам с ДВС – по объему потребления “топлива”, в галлонах на милю, которые мы конвертировали в л/100 км. полноприводные версии имеют обозначение AWD.

Pro RWD 450 км 2,1 л/100 км $41 955 Pro AWD 404 км 2,3 л/100 км $46 635 Pro S RWD 431 км 2,2 л/100 км $46 455 Pro S AWD 394 км 2,5 л/100 км $50 135

В моделях с задним приводом наблюдается довольно значительное увеличение запаса хода примерно на 40 километров. Энергоэффективность таких версий также ощутимо возросла. А вот полноприводные модели не так заметно улучшили свои показатели – дополнительный пробег в пределах 10 километров.

Кроме того, Volkswagen увеличил максимальную скорость зарядки ID4 и теперь кроссовер может восстанавливать энергию в аккумуляторах со скоростью 135 кВт вместо 125. Производитель также сообщил, что чуть позже для модели будет доступна функция автоматизированного управления зарядкой, с которой пользователю лишь нужно подключить кабель питания, а остальное программа сделает сама. Всем покупателям ID4 в США предоставляется бесплатный 30-минутный доступ к скоростным зарядным терминалам сети Electrify America в течение трех лет с момента приобретения.