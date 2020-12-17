Немецкий автопроизводитель потерял партнера, с которым собирался выпускать "Багги" – стартап e.Go Mobile.

Электрическое семейство Volkswagen ID в Европе сейчас состоит из двух серийных моделей: хэтчбека ID 3 и кроссовера ID 4. Номер один и два появятся в 2024-25 годах, после старших.

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Издание Autocar пообщалось с Ральфом Брандштеттером, главным операционным директором Volkswagen и обнародовало информацию о запуске следующих электрокаров линейки ID.

Первым на очереди полноприводный двухмоторный ID 4 GTX и купеобразный кроссовер ID 5 – они должны появиться в начале 2021 года. К середине следующего года выйдет обновленный ID 3.

ID 4 можно считать первой глобальной ID-моделью бренда, поскольку кроссовер первым начал продаваться в Европе, США и Китае, где он превратился в две модели – ID 4 X и ID 4 Crozz.

В 2022 году ожидается самый большой электрокар в линейке – минивэн ID 7. На 2023 запланирован запуск седана ID и универсала, по образцу концепта ID Space Vizzion.

ID 1 и ID 2 на упрощенной платформе MEB-Lite запланированы на 2024-2025 годы. Перспективы серийных машин с обозначением ID 8 и ID 9 достаточно туманными: "Мы отложили ID Ruggdzz в долгий ящик. Это не значит, что внедорожник не будет построен, но если вы увидите его, то нескоро. У нас есть более важные проекты”, – сказал Брандштеттер.

Фото: Volkswagen ID Buggy / Volkswagen

А вот с проектом ID Buggy все вполне понятно. "Нет, мы не будем делать эту машину. У нас был партнер, но в итоге ничего не получилось", – объяснил руководитель компании. Выпуск ID Buggy хотел освоить немецкий стартап e.Go Mobile, однако он обанкротился из-за низкого спроса на электрокар e.Go Life.